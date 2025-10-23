Córdoba despliega un amplio operativo por la semifinal entre River e Independiente Rivadavia

Este viernes a las 22:10 horas, el Estadio Mario Alberto Kempes será escenario de la semifinal de la Copa Argentina entre River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza, un partido que definirá a uno de los finalistas del certamen y que contará con hinchas de ambos equipos en las tribunas.

En ese marco, la Municipalidad de Córdoba, junto al Gobierno provincial, pondrán en marcha un amplio operativo de tránsito, seguridad y limpieza para garantizar el normal desarrollo del evento y el orden en las inmediaciones del estadio.

El plan prevé la participación de la Policía Municipal de Tránsito, la Guardia Urbana, la Policía de Córdoba, Defensa Civil, el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), y el Ente de Fiscalización y Control, entre otras dependencias.

Transporte y accesos

A partir de las 19:00 horas, los espectadores podrán trasladarse al Kempes en transporte público desde la Plaza Héroes de Malvinas, con llegada al Parque Kempes Norte. Para este servicio especial se dispondrán cuatro unidades de Tamse y cuatro de FAM, con pago mediante Red Bus, SUBE, tarjetas o código QR.

En tanto, 60 agentes de Tránsito ordenarán la circulación desde la Rotonda Mujer Urbana hasta el Parque Kempes Sur, incluyendo los accesos a playas de estacionamiento y zonas aledañas. Tras el partido, se habilitará un direccionamiento en contramano sobre colectoras de Cárcano, Av. del Piamonte y Av. Gauss para agilizar la desconcentración del público.

La Av. de Circunvalación no será afectada durante el ingreso, aunque se restringirá el acceso al estadio a la salida. Además, habrá cinco grúas disponibles —tres municipales y dos privadas— para atender posibles emergencias vehiculares.

Seguridad y fiscalización

La Guardia Urbana y la Policía de la Provincia custodiarán el evento y patrullarán los alrededores del estadio, prestando especial atención a los cuidadores de autos no habilitados.

El Ente de Fiscalización y Control trabajará junto a efectivos policiales supervisando el desarrollo del espectáculo y la venta ambulante hasta el cierre del encuentro. Por su parte, Defensa Civil y la Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico asistirán dentro del estadio ante cualquier contingencia.

Una vez finalizado el partido, el COyS realizará tareas de limpieza y recolección de residuos en toda la zona del Kempes.

Recomendación a los vecinos

Las autoridades solicitaron a los vecinos evitar circular por el sector del Estadio Kempes entre las 19:00 y la 01:00 del sábado, horario en el que se espera la mayor concentración de público debido al evento deportivo.