Córdoba lanzó la primera diplomatura en Deporte y Diversidad del país

Con un acto colmado en la Facultad de Educación Física, comenzó el dictado de la Diplomatura en Deporte y Diversidad, hacia un espacio disidente y libre de discriminación, una formación pionera en Argentina que promueve el abordaje del deporte desde una perspectiva de género y derechos humanos.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), con el propósito de brindar herramientas conceptuales y metodológicas para construir prácticas deportivas más justas, inclusivas y transformadoras.

Durante la jornada inaugural, la ministra Liliana Montero destacó que la diplomatura “enmarca una vez más el compromiso de la gestión de Martín Llaryora con las políticas de diversidad y de derechos humanos, en un momento particular de la Argentina en que pareciera que todos los días nos quieren hacer retroceder”.

El cursado, sin costo para los participantes, incluye cinco módulos: Género y derechos humanos, Construcciones de género en el deporte, Legislación y políticas vigentes, Intervenciones innovadoras para un deporte diverso, y un Taller Transversal que articula proyectos territoriales.

La formación se desarrolla con modalidad semipresencial, a través de clases presenciales y virtuales, conferencias magistrales, lecturas y acompañamiento tutorial, bajo certificación de la Universidad Provincial de Córdoba.

La rectora de la Facultad de Educación Física, Analía Tita, señaló: “En Córdoba tenemos una educación física de calidad, y este trabajo conjunto con el Gobierno fortalece la construcción del conocimiento desde la investigación y la extensión”.

El vicerrector Daniel Artaza subrayó el proceso de federalización que lleva adelante la UPC, con 15 sedes en toda la provincia, mientras que Tamara Pez, secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, consideró que esta diplomatura “aporta herramientas concretas para la creación de espacios deportivos verdaderamente inclusivos”.