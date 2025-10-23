Desfile de disfraces y premios: así se vivirá Halloween en Carlos Paz

El próximo viernes 31 de octubre, desde las 18:00 horas, Villa Carlos Paz celebrará Halloween con un gran desfile de disfraces en familia, organizado por el Gobierno de la Ciudad junto a comerciantes del Paseo del Centro, la Cámara de Turismo, el paseo comercial Wo, Junior B y las tradicionales discos Keops, Khalama, Molino Rojo y Zebra.

El evento se desarrollará en el sector de calle 9 de Julio, entre Alem y Lisandro de la Torre, donde se instalarán espacios decorados y temáticos para que los asistentes puedan disfrutar de la jornada en familia.

Podrán participar niños, jóvenes y adultos, todos invitados a asistir disfrazados para formar parte del desfile y competir por premios y sorteos en distintas categorías, reconociendo la creatividad y el espíritu festivo de cada grupo.

Desde la organización destacaron que se trata de una actividad recreativa, gratuita y familiar, que busca dinamizar el centro comercial y ofrecer una tarde distinta para vecinos y turistas.