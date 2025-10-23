Después del calor extremo, llegan las lluvias y el frío a Carlos Paz

Cambia el tiempo en Villa Carlos Paz
Después del calor extremo, llegan las lluvias y el frío a Carlos PazTras una jornada con casi 36 grados y viento norte, se esperan tormentas desde esta noche y durante el viernes, antes de un fin de semana más fresco con máximas que no superarán los 20 grados.
El calor veraniego que dominó este jueves en Villa Carlos Paz dará paso a un marcado cambio de tiempo. Luego de una tarde agobiante con 35,8°C registrados por la estación del Servicio Meteorológico Nacional, el viento norte comenzará a rotar al sur y traerá lluvias y tormentas desde las últimas horas del día.
Durante la madrugada y la mañana del viernes, las precipitaciones podrían ser intensas, con probabilidad de tormentas fuertes entre el 40 y el 70%. Hacia la tarde y la noche continuarán las lluvias aisladas, con una máxima que descenderá a 27°C.
El sábado la temperatura bajará aún más, con una máxima prevista de 20°C, y el domingo se mantendrá templado, con 25°C. A partir del lunes, el descenso se acentuará: 15°C será la máxima prevista, seguida de 16°C el martes y 18°C el miércoles, marcando una tendencia sostenida a la baja tras el veranito primaveral.
El viento del sur, con ráfagas de hasta 50 km/h, reforzará la llegada del aire frío que pondrá fin al calor de los últimos días.