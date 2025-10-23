Después del calor extremo, llegan las lluvias y el frío a Carlos Paz

El calor veraniego que dominó este jueves en Villa Carlos Paz dará paso a un marcado cambio de tiempo. Luego de una tarde agobiante con 35,8°C registrados por la estación del Servicio Meteorológico Nacional, el viento norte comenzará a rotar al sur y traerá lluvias y tormentas desde las últimas horas del día.

Durante la madrugada y la mañana del viernes, las precipitaciones podrían ser intensas, con probabilidad de tormentas fuertes entre el 40 y el 70%. Hacia la tarde y la noche continuarán las lluvias aisladas, con una máxima que descenderá a 27°C.

El sábado la temperatura bajará aún más, con una máxima prevista de 20°C, y el domingo se mantendrá templado, con 25°C. A partir del lunes, el descenso se acentuará: 15°C será la máxima prevista, seguida de 16°C el martes y 18°C el miércoles, marcando una tendencia sostenida a la baja tras el veranito primaveral.

El viento del sur, con ráfagas de hasta 50 km/h, reforzará la llegada del aire frío que pondrá fin al calor de los últimos días.