La Defensoría del Pueblo visitó el barrio Altos del Valle

En el marco del programa «La Defensoría con vos», Víctor Curvino y una parte del equipo de profesionales que conforman la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz visitaron el centro vecinal Altos del Valle.

Durante la recorrida, donde pudieron dialogar con los vecinos, escuchar sus inconvenientes y las problemáticas que suceden diariamente en el sector oeste de la ciudad.

«Como desde el principio de la gestión, continuamos visitando los barrios de nuestra ciudad con el objetivo de estar más cerca de los vecinos, escucharlos y también comentarles las herramientas que ofrecemos diariamente en la Defensoría del Pueblo»; dijo Curvino.