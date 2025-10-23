La Posta sigue sin agua y construirán una nueva cisterna para 300 vecinos

La localidad de La Posta, en el departamento Río Primero, continúa sin servicio regular de agua potable desde junio, cuando se rompió la cisterna que abastecía a sus más de 300 habitantes. Ante esa situación, el Gobierno de Córdoba anunció la construcción de una nueva estructura que permitirá recuperar el sistema de provisión y asegurar el suministro en forma sostenida.

El proyecto, actualmente en proceso licitatorio, contempla una cisterna de hormigón armado con capacidad de 300 mil litros, que se conectará al sistema actual de distribución. La inversión provincial supera los 356 millones de pesos y estará a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Durante el acto de apertura de sobres, realizado en la propia localidad, participaron el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló, la presidenta comunal Tamara Rodríguez, y la legisladora suplente Gabriela Mansilla, entre otros funcionarios y vecinos.

Rodríguez recordó que “en junio se nos partió la cisterna que teníamos para abastecer el pueblo, y en un trabajo conjunto con el Gobierno provincial pudimos llegar a esta instancia para comenzar a resolver una situación muy difícil para todos los vecinos”.

Por su parte, Castelló explicó que el proyecto incluye también la instalación de un nuevo sistema de bombeo, con el objetivo de garantizar presión y continuidad en la red. Los trabajos se realizarán en un predio público ubicado cerca de la Ruta Provincial 32, y beneficiarán directamente a toda la comunidad.

Con esta obra, la Provincia busca restablecer el servicio de agua potable y reforzar la infraestructura básica en los pequeños pueblos del norte cordobés, donde las fallas en los sistemas hídricos impactan de manera directa en la vida cotidiana de los habitantes.