Milei cierra campaña en Rosario junto a funcionarios nacionales y candidatos

El presidente Javier Milei encabeza este jueves a las 19 el acto de cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario, acompañado por todo su Gabinete y los 24 primeros candidatos a nivel distrital. Llegó alrededor de las 17.30 a un hotel céntro rodeado de un fuerte operativo de seguridad y saludó a sus militantes presentes.

El evento, que se desarrollará en el marco de las elecciones legislativas nacionales, busca reforzar la presencia del oficialismo en ese territorio y respaldar la postulación de Agustín Pellegrini como candidato a diputado nacional.

Según la organización, se espera una concurrencia de militantes llegados en micros desde distintos puntos del país, especialmente desde CABA, Buenos Aires y otras provincias del interior. También participarán influencers libertarios y agrupaciones afines como Las Fuerzas del Cielo, La Púrpura y la juventud de La Libertad Avanza, entre otros espacios aliados.

Entre los oradores previos al discurso central de Milei estará la ministra de Seguridad y primera candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich.

Inicialmente, el cierre de campaña iba a realizarse en Córdoba, donde Milei había lanzado su primera actividad proselitista. Sin embargo, el equipo decidió trasladar el acto a Rosario para evitar repetir escenario y priorizar una provincia donde el oficialismo busca crecer electoralmente.

El día de la elección, Milei permanecerá en la Quinta de Olivos, salvo para emitir su voto en su escuela habitual del barrio porteño de Almagro.

Luego del cierre de los comicios, aguardará los primeros resultados junto a su entorno más próximo y funcionarios clave. Más tarde se trasladará al Hotel Libertador, el tradicional búnker donde el espacio libertario concentró sus operaciones durante la campaña de 2023.