Motos Voge en Carlos Paz: invitación abierta para probar modelos y disfrutar del lago

Este sábado 25 de octubre, desde las 10:00 horas, se realizará un Test Ride (prueba de manejo) de motocicletas Voge en el Parque de Asistencia, ubicado en la costanera del lago San Roque, junto al Polideportivo Municipal de Villa Carlos Paz.

La actividad es libre y gratuita, abierta tanto a vecinos como a turistas, y tiene como único requisito contar con licencia de conducir vigente.

Durante la jornada, los asistentes podrán probar diferentes modelos de la marca Voge, conocer sus características técnicas y recibir asesoramiento de especialistas.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para disfrutar del motociclismo en un entorno seguro y con vistas al lago, combinando turismo, deporte y motor en un mismo espacio.