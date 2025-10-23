Municipio de Valle Hermoso corta un privilegio heredado: dejará de pagar a un dirigente gremial

La Municipalidad de Valle Hermoso resolvió dejar sin efecto una resolución dictada por la gestión anterior que otorgaba licencia gremial con goce de haberes al agente municipal Alberto Severo González, quien se desempeña como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Falda y Zona.

A partir de ahora, la licencia continuará sin goce de sueldo, y será el sindicato quien deberá abonar los haberes correspondientes, ya que el municipio no seguirá financiando una actividad gremial que excede el ámbito local.

Desde la actual gestión se explicó que la medida responde a un criterio de justicia y responsabilidad, ya que durante más de tres años los vecinos de Valle Hermoso, a través de sus impuestos, pagaron el sueldo de un dirigente sindical cuya labor abarca también las localidades de La Falda, Huerta Grande y Casa Grande.

“El esfuerzo económico de los contribuyentes no puede destinarse a financiar tareas gremiales regionales, sin beneficio directo para la administración local”, señalaron fuentes municipales.

La decisión busca preservar el equilibrio en el uso de los fondos públicos y garantizar que cada peso de los vecinos sea destinado exclusivamente a las necesidades y servicios del pueblo.

“Con esta medida reafirmamos nuestro compromiso con una gestión transparente y responsable, cuidando los recursos de todos los vecinos de Valle Hermoso”, remarcaron desde el municipio.