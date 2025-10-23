Patricia Bullrich cruzó a Cristina Kirchner: “¿De qué fracaso hablas?”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió hoy a responderle a Cristina Kirchner por el video que subió en redes sociales con críticas a la gestión de Javier Milei, a tres días de las elecciones legislativas nacionales.

"Señora condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó TU gobierno con Alberto y Massa. Se fueron con más del 25% de inflación por mes. Los precios cambiaban cada hora. El Ministro de (in)Seguridad había dicho que "los narcos" ganaron la batalla. ¿De qué fracaso hablas?", le contestó en su cuenta de X.

La funcionaria agregó que Milei "avisó que no iba a ser fácil". "Pero te aseguro que estamos por el camino correcto. Nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena", cerró su mensaje Bullrich.

La ex mandataria sostuvo en un video que "el experimento libertario fracasó" y llamó a votar por el peronismo en los comicios de este domingo.