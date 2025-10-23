Plantaron árboles nativos en Carlos Paz Sierras durante una nueva jornada ambiental

El equipo de Ambiente de Villa Carlos Paz llevó adelante una nueva actividad de forestación en barrio Carlos Paz Sierras, en el marco del programa municipal de arborización urbana. Fue la 23° jornada de plantación del año, con la participación de vecinos e instituciones del sector.

Durante la jornada se incorporaron especies nativas en distintos puntos del barrio, entre ellos la plaza, el jardín de infantes Irene Policardo y la rotonda de calle Sucre. Entre los árboles plantados se encuentran molle, tala, chañar, espinillo, algarrobo, lagaña de perro y sen del campo, todos ejemplares autóctonos adaptados al clima serrano.

Desde el área ambiental destacaron que estas acciones no solo embellecen los espacios verdes, sino que también favorecen la biodiversidad, aportan sombra, oxígeno y mejoran la calidad de vida en la ciudad.

Las autoridades invitaron a la comunidad a sumarse al cuidado y mantenimiento de las forestaciones para asegurar el crecimiento saludable de los nuevos ejemplares.