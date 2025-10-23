Reconocen a atletas de Carlos Paz destacados en remo, boxeo y trail running

El intendente Esteban Avilés encabezó un emotivo acto de reconocimiento a deportistas de Villa Carlos Paz que brillaron en competencias provinciales, nacionales e internacionales, representando con orgullo a la ciudad en distintas disciplinas.

Durante el encuentro, realizado en el Palacio Municipal, se entregaron distinciones a Gustavo Camps, Marcela Jumene, Lorena Chena, Ricardo Allende, Magdalena Bearzi, Martín López, Claudia Nieva, Damián Grosso, Diego Tinaro y Juliana Rugiero (remo); Matías Altamirano, Soledad Capriolo y Leonel Romano (boxeo); Daniel Piloni, Viviana Pardo y Agustín Pérez (trail running); y a los representantes de Hybrid Race: Leandro Rivero, Aylen Cicaré, Janet Laclau, Lautaro López, Isis Ramírez, Agustina Varela, Natalia Bassani, Yohana Maldonado, Cristian Valiente, Lucas Villacorta, Alejandro Díaz, Valentina García, Natalia García, Agustina Sosa, Victoria Alamino y Benjamín García.

Avilés destacó la importancia del deporte como herramienta de formación, disciplina y superación personal, y subrayó que “los logros de nuestros deportistas nos llenan de orgullo y reflejan el esfuerzo, la constancia y el compromiso de toda la comunidad deportiva carlospacense”.

La ceremonia se enmarcó en el programa municipal de reconocimiento al talento local, que busca visibilizar y acompañar el crecimiento de los atletas de la ciudad.