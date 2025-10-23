Tres instituciones de Cosquín recibieron aportes por cinco millones de pesos

La Municipalidad de Cosquín informó la entrega de un aporte económico de $5.000.000, gestionado ante el Gobierno de Córdoba, destinado a fortalecer a instituciones locales que cumplen un rol clave en la comunidad.

Según se detalló, la Cooperativa de Agua de Villa Parque San Jorge utilizará los fondos para la reparación de una bomba fundamental para garantizar el servicio del barrio. Por su parte, el Centro Vecinal Quinta Bouquet invertirá el aporte en poner en valor su sede, transformándola en un espacio de encuentro y participación para los vecinos.

En tanto, la Sociedad Española de Socorros Mutuos llevará adelante reformas edilicias con el fin de preservar un espacio histórico de intercambio cultural y social en la ciudad.

El intendente destacó que estas acciones forman parte de la política de gestión conjunta con el gobernador Martín Llaryora, orientada a fortalecer las instituciones que aportan al desarrollo comunitario.