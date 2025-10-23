Últimos días para participar del 33º Salón de Artes Visuales de la ciudad

Cultura y arte en Villa Carlos Paz
Últimos días para participar del 33º Salón de Artes Visuales de la ciudadHasta el viernes 24 de octubre se reciben obras para el certamen nacional de pintura, que otorga premios adquisición y reúne a artistas de todo el país.
La Municipalidad de Villa Carlos Paz recordó que hasta el viernes 24 de octubre, de 9 a 19 horas, permanecerá abierta la recepción de obras para participar del 33º Salón de Artes Visuales, el tradicional certamen que reconoce la creatividad y el talento de artistas de todo el país.
En esta edición, la disciplina convocada es pintura de temática libre, y se otorgarán importantes premios adquisición: $700.000 para el primer puesto y $250.000 para el mejor artista local, entre otros reconocimientos, financiados por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo de Representantes.
El Salón de Artes Visuales es considerado el evento más importante del calendario artístico local, consolidándose como un espacio de estímulo y visibilidad para creadores de distintas provincias, reafirmando el compromiso de la ciudad con el arte y la cultura.
La entrega de premios y la inauguración de la muestra se realizarán el 4 de noviembre a las 20:00 horas en el Salón Rizzuto (Av. Cárcano 75), donde quedarán expuestas las obras seleccionadas.
Las bases y condiciones pueden consultarse directamente en el Salón Rizzuto, por teléfono al 3541-436400 o en el sitio oficial villacarlospaz.gov.ar.