Últimos días para participar del 33º Salón de Artes Visuales de la ciudad

La Municipalidad de Villa Carlos Paz recordó que hasta el viernes 24 de octubre, de 9 a 19 horas, permanecerá abierta la recepción de obras para participar del 33º Salón de Artes Visuales, el tradicional certamen que reconoce la creatividad y el talento de artistas de todo el país.

En esta edición, la disciplina convocada es pintura de temática libre, y se otorgarán importantes premios adquisición: $700.000 para el primer puesto y $250.000 para el mejor artista local, entre otros reconocimientos, financiados por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo de Representantes.

El Salón de Artes Visuales es considerado el evento más importante del calendario artístico local, consolidándose como un espacio de estímulo y visibilidad para creadores de distintas provincias, reafirmando el compromiso de la ciudad con el arte y la cultura.

La entrega de premios y la inauguración de la muestra se realizarán el 4 de noviembre a las 20:00 horas en el Salón Rizzuto (Av. Cárcano 75), donde quedarán expuestas las obras seleccionadas.

Las bases y condiciones pueden consultarse directamente en el Salón Rizzuto, por teléfono al 3541-436400 o en el sitio oficial villacarlospaz.gov.ar.