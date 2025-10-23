Valle Hermoso redujo y acordó el pago de una deuda de 293 millones con EPEC

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció que inició el pago de una deuda histórica con la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), una obligación que se mantenía impaga desde el año 2003 y que alcanzaba una cifra superior a los 293 millones de pesos.

El intendente Daniel Spadoni explicó que, tras un proceso de diálogo y gestiones, el municipio logró reducir la deuda a 195.740.929 pesos, acordando un plan de pago en cuotas actualizadas por CER. “Sabemos que cuesta, pero también sabemos que las cuentas claras conservan la amistad, y en este caso, conservan la confianza de nuestros vecinos”, expresó el jefe comunal.

La deuda, que se acumuló durante más de 20 años, representaba una pesada herencia económica para la comuna. Desde la actual gestión se tomó la decisión de enfrentar la situación y ordenar las finanzas municipales, priorizando la transparencia y la responsabilidad fiscal.

“En la vida, como en cualquier hogar, las deudas hay que pagarlas, y el Municipio no es la excepción”, señaló Spadoni, destacando que el cumplimiento de los compromisos asumidos es una base esencial para la credibilidad institucional.

El intendente subrayó que parte de los ingresos mensuales del municipio se destinarán a cumplir con este acuerdo, además de sostener los gastos cotidianos en mantenimiento, servicios y atención a los vecinos.

“En Valle Hermoso elegimos hacer lo correcto: pagar lo que se debe y construir un futuro más ordenado para todos”, concluyó el mandatario.