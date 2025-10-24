Alarmante baja del caudal del río San Antonio, así está en Carlos Paz

El río San Antonio experimentó un marcado descenso en su caudal durante las últimas semanas y comienza a mostrar los signos de bajante en el centro de Villa Carlos Paz. Esta semana, vecinos reportaron haber visto personas que cruzaban caminando por el lecho del cauce y se hizo evidente la necesidad de crecidas antes del inicio de la temporada de verano.

Si bien está garantizado el suministro de agua potable, la llegada de los calores primaverales hizo disparar el consumo domiciliario y hay expectativa por las precipitaciones que podrían registrarse durante este fin de semana.

En el área central, comenzaron a quedar desnudas las piedras que se ubican en el fondo del río y también descendió el nivel del lago San Roque. El descenso del embalse más famoso de las sierra cordobesas se suma a la tendencia observada en otros diques de la provincia, cuyos niveles se encuentran por debajo de los valores promedio para esta época del año.

Este viernes 24 de octubre, el lago se encuentra en 32.33 metros y el nivel de vertedero se ubica en 35,30 metros.