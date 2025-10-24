Así trabaja el Boeing 737 Fireliner sobre el lago San Roque

En una acción inédita de cooperación entre la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA) del Gobierno de Córdoba y su par del Gobierno de Santiago del Estero, se llevó a cabo un operativo conjunto de entrenamiento y combate contra incendios forestales, que tuvo como protagonista al Boeing 737 Fireliner, la aeronave de mayor porte en servicio en Latinoamérica para este tipo de misiones.

El avión, matrícula LV-KJS, tiene capacidad para transportar hasta 15 000 litros de agua o retardante y fue desplegado sobre el lago San Roque, donde realizó maniobras de práctica y descargas reales, en el marco de un simulacro que incluyó un operativo de seguridad náutica para despejar el espejo de agua. Las tareas contaron con el apoyo del DUAR (Dirección de Unidades de Alto Riesgo) y de personal especializado de la DPA Córdoba.

Durante la jornada, el Fireliner también fue movilizado hacia el incendio activo de Guasapampa, en el Parque Nacional Traslasierra, donde efectuó múltiples descargas de agua en coordinación con los brigadistas en tierra y otras aeronaves provinciales.

“Este tipo de experiencias refuerzan la cooperación entre provincias y nos permite optimizar los recursos y la respuesta ante emergencias. Además, fortalece el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre equipos, algo fundamental para la seguridad de todos los cordobeses”, destacó David Consalvi, secretario general de la Gobernación de Córdoba.

Por su parte, Jorge Azar, director de la DPA de Santiago del Estero, sostuvo: “Es muy positivo este intercambio, porque nos permite aprender de las operaciones de Córdoba, reconocida como la número uno a nivel nacional, no solo en lo aéreo sino también en lo terrestre y por las herramientas con las que cuenta.”

El operativo representa un avance clave en la cooperación interprovincial para el combate de incendios forestales, fortaleciendo la capacidad técnica, la planificación y la respuesta operativa de ambas provincias.

El Gobierno de Córdoba, junto al Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Gestión de Riesgo, reafirma su compromiso con la prevención y la protección del territorio provincial, integrando recursos y experiencia para enfrentar emergencias cada vez más complejas.