Capilla del Monte avanza con obras viales y mejoras en el Balneario Calabalumba

La Municipalidad de Capilla del Monte, a través de la Secretaría de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, informó que durante la última semana se llevaron adelante tareas de mantenimiento urbano y mejoras en espacios públicos de distintos barrios de la localidad.

Entre las acciones destacadas se realizó la limpieza y desobstrucción del canal de agua lindero a las vías del ferrocarril, junto con el relleno y nivelado de banquinas y colectoras sobre la Ruta 38, lo que mejora la seguridad vial y reduce el riesgo de incendios o accidentes.

Además, se completó el nuevo adoquinado del boulevard de la Ruta 38 y se concretaron trabajos de mantenimiento y limpieza en el Cementerio Parque, el Cementerio Municipal, la Canchita del Predio El Tala y el Camping Municipal.

El área de alumbrado público informó la instalación de nuevas torres de electricidad y el recambio de luminarias LED en el casco céntrico y otros puntos de la ciudad. También se efectuaron tareas de relleno, nivelado y riego de calles de tierra, así como poda, desmalezado y limpieza general.

Por otra parte, se finalizó la apertura, limpieza y recuperación de drenes para el llenado de las piletas del Balneario Municipal Calabalumba, de cara a la temporada de verano.

Los trabajos alcanzaron los barrios Balneario y Camping Municipal Calabalumba, Atalaya, La Banda, La Toma, Aguas Azules, Balumba, Las Gemelas, El Zapato, Centro y sectores de la Ruta 38.