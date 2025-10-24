¿Cuáles fueron las localidades de Córdoba donde más llovió?

La tormenta registrada durante las últimas horas dejó importantes milimetrajes en el interior de la Provincia de Córdoba y se conocieron cuáles fueron las localidades que tuvieron los registros más altos. Tras una jornada donde la máxima estuvo cerca de los 40 grados, las precipitaciones hicieron descender la temperatura y trajeron cierto alivio.

Según pudo conocerse, el ranking fue encabezado por la localidad de La Carlota, donde cayeron 112 mm y también se registraron 89.4 mm en General Levalle y 75.6 mm en Camilo Aldao.

El listado de los puntos más lluviosos suma además a Reducción (71,8 mm), Viamonte (68 mm), Corral de Bustos (67 mm), Villa Rossi (67 mm), Inriville (66 mm) y Monte Buey (65 mm).

El sur y el este provincial fueron los sectores más afectados por el fenómeno.