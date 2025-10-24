El paso de la tormenta
¿Cuáles fueron las localidades de Córdoba donde más llovió?El sur y el este provincial fueron los sectores más afectados por el fenómeno durante esta madrugada.
La tormenta registrada durante las últimas horas dejó importantes milimetrajes en el interior de la Provincia de Córdoba y se conocieron cuáles fueron las localidades que tuvieron los registros más altos. Tras una jornada donde la máxima estuvo cerca de los 40 grados, las precipitaciones hicieron descender la temperatura y trajeron cierto alivio.
Según pudo conocerse, el ranking fue encabezado por la localidad de La Carlota, donde cayeron 112 mm y también se registraron 89.4 mm en General Levalle y 75.6 mm en Camilo Aldao.
El listado de los puntos más lluviosos suma además a Reducción (71,8 mm), Viamonte (68 mm), Corral de Bustos (67 mm), Villa Rossi (67 mm), Inriville (66 mm) y Monte Buey (65 mm).
