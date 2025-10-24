Curvino asistió al encuentro de Defensores del Pueblo de Córdoba

Víctor Curvino participó ayer del encuentro de Defensores del Pueblo de la Provincia de Córdoba. El Ombudsman de Villa Carlos Paz fue recibido por el Defensor Adjunto de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo y acompañó al Auditor General de Villa María, el Defensor del Pueblo de Río Cuarto y la Defensora del Vecino de La Falda.

Durante la reunión, se dialogaron temáticas vinculadas a personas mayores, ambiente, estafas virtuales y discapacidad, entre otros asuntos que fueron abordados en base a las distintas experiencias.

«Para nosotros es muy importante este tipo de encuentros donde dialogamos cómo se trabaja en las distintas Defensorías del interior provincial, además de planificar proyectos de manera conjunta siempre poniendo a los vecinos dentro de los objetivos principales»; manifestó Curvino, al término del encuentro.