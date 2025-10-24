El fiscal Mazzuchi recibió a la familia de Diego Pérez tras la marcha para pedir justicia

Villa Carlos paz. El fiscal Ricardo Mazzuchi, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°2 de Villa Carlos Paz, recibió este viernes a los familiares de Diego Pérez, el joven de 25 años que murió tras ser embestido por un vehículo conducido por un policía en la avenida San Martín. La reunión se llevó a cabo tras la movilización realizada frente a los Tribunales, donde familiares, amigos y vecinos volvieron a exigir el avance de la causa.

Luego del encuentro, los familiares expresaron: “Nos recibió respetuosamente el señor Mazzuchi. No tuvimos la respuesta que quisimos, pero sí está investigando. Obviamente la investigación recién está comenzando, como nos dijo. Él va a hacer todo lo posible para que la causa sea elevada, que sigamos haciendo las marchas para que esto no muera, para que esto siga vivo.”

Asimismo, remarcaron que continuarán movilizándose para sostener el reclamo: “Nosotros le comentamos que vamos a seguir haciendo nuevamente las marchas, que no vamos a parar hasta que haya justicia y que vamos a hacer ruido, nos vamos a hacer escuchar. Y respetuosamente él nos respondió que sí, que está bien, que él siente el dolor que nosotros sentimos y que está con nosotros y que va a hacer todo lo posible para que la causa tenga la respuesta que deba tener.”

La familia anunció además una nueva convocatoria: La próxima marcha será el miércoles que viene a las 17:00, partiendo desde El Cucú y recorriendo el centro de la ciudad para “seguir pidiendo justicia por Diego, para que esto no quede en la nada.”

La marcha de este viernes se realizó bajo el lema “Justicia por Diego”, con la participación de vecinos y allegados que acompañaron con pancartas y mensajes en memoria del joven. La consigna central fue evitar que el caso quede en silencio y exigir el esclarecimiento del hecho.

La causa

El conductor implicado en el siniestro es un policía que presta servicio en Córdoba y reside en Villa Carlos Paz. Permanece detenido e imputado por homicidio culposo.

El hecho ocurrió cuando Diego circulaba en su Volkswagen Gol Power por la avenida San Martín, en dirección a la autopista Córdoba–Carlos Paz. Al girar hacia la izquierda en la intersección con avenida Vélez Sarsfield, fue impactado por un Volkswagen Gol Trend que viajaba en sentido contrario y que terminó volcando.

Diego falleció horas después en el Hospital Sayago, mientras que los tres ocupantes del otro vehículo sufrieron lesiones leves.