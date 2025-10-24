El Municipio lanzó la campaña “Cada gota cuenta” tras la baja del lago San Roque

La Municipalidad de Villa Carlos Paz lanzó la campaña “Cada gota cuenta”, una iniciativa que busca concientizar a los vecinos sobre el uso responsable del agua, luego de que se registrara una marcada baja en el nivel del lago San Roque debido a la falta de lluvias y las altas temperaturas.

La medida fue impulsada por la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, que advirtió que los caudales de los ríos que abastecen a la ciudad disminuyeron considerablemente en las últimas semanas, lo que obliga a extremar el cuidado de un recurso vital.

“El agua es un bien común y su uso responsable es clave para sostener la calidad de vida de todos los carlospacenses. Cuidar el agua es cuidar Villa Carlos Paz. Cada gota cuenta y cada acción importa”, señaló Carla Livelli, secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental.

La campaña incluye una serie de mensajes informativos y consejos prácticos que se difundirán a través de medios locales y redes sociales. Entre las principales recomendaciones, el Municipio pidió evitar riegos y lavados innecesarios, reparar pérdidas domiciliarias, cerrar las canillas durante las tareas diarias, utilizar baldes en lugar de mangueras, regar solo temprano o al anochecer, y mantener las piletas durante todo el año para evitar su llenado constante.

La iniciativa busca generar un cambio de hábitos en la comunidad y fomentar una actitud solidaria frente al descenso del embalse. “Estamos atravesando meses críticos, y el compromiso colectivo es fundamental para asegurar el acceso equitativo al agua”, remarcaron desde el área.

El Municipio recordó que se pueden realizar consultas o reportes de fugas y pérdidas a través de WhatsApp al 3541-528314 (de 7 a 21 h) o al 3541-527062 (las 24 horas).