Estudiantes de toda la ciudad presentaron sus proyectos en el Encuentro de Innovadores

Este viernes, el Estadio Arena de Villa Carlos Paz fue sede del 3° Encuentro de Innovadores Tecnológicos, una jornada organizada por la Municipalidad de Villa Carlos Paz que convocó a cientos de estudiantes de nivel primario y secundario en calidad de expositores y participantes.

Durante la jornada, los jóvenes presentaron sus proyectos vinculados a la innovación, la robótica, la programación y la ciencia aplicada, en un espacio pensado para estimular el aprendizaje colectivo y la creatividad tecnológica.

“El objetivo es fortalecer la educación y la utilización de nuevas tecnologías, brindando la posibilidad de que los propios jóvenes expongan sus trabajos”, señaló Carlos Viotti, director de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad.

Por su parte, la secretaria de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías, destacó: “Nuestra ciudad forma parte de Ciudades Educadoras, y en este contexto realizamos actividades que promueven el intercambio entre niños y jóvenes de distintas instituciones”.

El intendente Esteban Avilés subrayó la importancia del encuentro: “Este evento es de gran valor para todos los carlospacenses, porque además estamos presentando nuestro Club STEAM, que refleja el trabajo conjunto con las instituciones intermedias y educativas de la ciudad, fomentando la formación y la capacitación en innovación”.