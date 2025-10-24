La Defensoría del Pueblo amplía su trabajo con talleres, redes y capacitaciones

La Defensoría del Pueblo de Córdoba continúa desarrollando actividades de capacitación y articulación institucional en distintos ámbitos de la provincia, con el objetivo de fortalecer sus equipos de trabajo y mejorar la atención a la ciudadanía.

Desde la Secretaría de Comunicación, integrantes del organismo participaron en la “Circom Session” de Circom Córdoba, centrada en la comunicación con perspectiva de edad, a cargo de Sol Rodríguez Maiztegui, creadora de El Club de la Porota.

Por otro lado, el Programa Navegación Segura por Internet dictó el taller “El Azar 4.0 – Al final lo pierdes todo” en la Facultad de Derecho de la UNC, en el marco del Programa Consultorio Jurídico Universitario de la Secretaría de Bienestar Universitario, donde se reflexionó sobre las nuevas formas de juego online y sus riesgos.

En el área de Salud, se desarrollaron talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para estudiantes del IPEM N° 86 “Gabriela Mistral” y del IPEM N° 192 “Dr. José Ramón Ibáñez”, quienes realizan sus pasantías en la institución.

Asimismo, el área de Ambiente y el Centro Público de Mediación Comunitaria participaron en el curso “Abordaje de Conflictos con la Administración Pública”, en su segundo encuentro.

Finalmente, la Secretaría de Comunicación fue parte de la segunda reunión de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (COMFIO), junto a colegas de Brasil y Perú, para avanzar en los desafíos de cooperación y comunicación institucional en la región.