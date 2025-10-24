¿Por qué un avión Boeing 737 sobrevoló varias veces Carlos Paz?

Vecinos de Villa Carlos Paz y otras localidades del Valle de Punilla observaron este mediodía los vuelos a baja altura de un avión de gran porte, generando curiosidad y especulaciones. Se trata del Boeing 737 FireLiner, una aeronave perteneciente al Gobierno de Santiago del Estero, que arribó en horas de la mañana de este viernes al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de la ciudad de Córdoba.

El avión forma parte del dispositivo nacional de apoyo en la lucha contra incendios forestales y cuenta con capacidad para transportar hasta 15 000 litros de agua o retardante. Según se informó, el operativo se desarrolla de manera conjunta entre el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y distintos cuarteles, entre ellos Río Tercero, que colaboran en las tareas de recarga y logística.



El FireLiner, adaptado especialmente para misiones de combate aéreo, realiza vuelos de práctica, calibración y despliegue operativo sobre distintas zonas de la provincia, motivo por el cual fue visto varias veces sobre el área de Carlos Paz.

Las autoridades destacaron que este tipo de coordinación entre organismos nacionales y provinciales permite fortalecer la respuesta ante emergencias ambientales y optimizar los tiempos de actuación frente a los incendios forestales que cada año afectan la región serrana.