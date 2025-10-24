Qué dice el pronóstico para el fin de semana en las sierras

¿Hasta cuándo siguen las lluvias?
Qué dice el pronóstico para el fin de semana en las sierrasPara este viernes 24 de octubre, se espera cielo nublado y una temperatura que irá en ascenso.
Una jornada gris con probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche se registra este viernes 24 de octubre en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba.
Un frente sur ingresó en las últimas horas a la geografía provincial y trajo alivio al intenso calor que se registró en el día de ayer y que dejó registros importantes en algunas zonas.
Hacia mañana sábado, se espera un mejoramiento temporal, cielo parcialmente despejado y una máxima que llegará a 25 grados.
En las últimas horas, la tormenta dejó importantes milimetrajes en el sur provincial y hubo una localidad donde cayeron 112 milímetros. Se trata de La Carlota, donde se vivió una suerte de temporal durante la madrugada de hoy.