Tanti puso en marcha la obra del nuevo playón deportivo en Villa Parque Lago San Roque

La Municipalidad de Tanti informó que comenzaron las tareas de construcción del nuevo playón deportivo en Villa Parque Lago San Roque, un proyecto que busca generar un punto de encuentro para la práctica deportiva y el esparcimiento de vecinos y visitantes.

En esta primera etapa se realizaron trabajos de nivelación del terreno, paso previo a la instalación de las futuras canchas y otras mejoras que incluirá el espacio.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa forma parte del compromiso de fortalecer los espacios públicos y promover hábitos saludables, acompañando el crecimiento de los distintos barrios de la localidad.

“El deporte y la recreación son pilares del bienestar comunitario. Este playón será un nuevo espacio de encuentro y participación para las familias”, destacaron desde la gestión municipal.