Un policía retirado salvó la vida de una bebé que se había ahogado con alimento

Una rápida intervención evitó una tragedia en el barrio 16 de Noviembre, cuando una madre desesperada pidió ayuda al ver que su bebé se había ahogado con alimento.

Un policía retirado, que actualmente cursa la carrera de paramédico, acudió al lugar y aplicó maniobras de primeros auxilios mientras la familia seguía las indicaciones del operador del 911. Gracias a su accionar, logró desobstruir las vías respiratorias de la pequeña, que volvió a respirar por sus propios medios.

Poco después, la bebé fue trasladada en un móvil policial al hospital Cura Brochero, donde permaneció en observación y más tarde fue dada de alta.

El episodio generó gran conmoción entre los vecinos y volvió a poner en valor la capacitación y vocación de servicio del personal de seguridad, cuya intervención resultó decisiva para salvar una vida.