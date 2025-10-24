Valle Hermoso será sede del Segundo Campamento Aeroespacial del país

La Municipalidad de Valle Hermoso anunció con orgullo la realización del Segundo Campamento Aeroespacial del país, un encuentro educativo único que reunirá a más de 120 estudiantes de distintos puntos de Argentina para dos jornadas de aprendizaje, experimentación y exploración científica.

El lanzamiento oficial se realizó con la presencia del ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, junto a autoridades municipales y representantes de las instituciones que apoyan la iniciativa.

El campamento se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre en el predio Vaquerías, y contará con la participación de 20 escuelas de Córdoba y delegaciones de otras nueve provincias.

Durante las jornadas, los jóvenes participarán en talleres de hidrocohetes, robótica y rovers espaciales, además de charlas sobre nanosatélites, misiones espaciales y lanzamientos de cohetes con combustible sólido. También se prevé una visita a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

El evento cuenta con el apoyo de instituciones de primer nivel como CONAE, INVAP, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Córdoba, UTN, Plaza Cielo Tierra, Observatorio Córdoba, DUAR, Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba y el Ejército Argentino.

Desde el Municipio destacaron que el campamento representa una propuesta educativa que inspira y promueve el conocimiento científico entre los jóvenes. “Estamos orgullosos de ser parte de un proyecto que impulsa el futuro desde nuestro valle”, expresaron las autoridades locales.