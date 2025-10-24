Villa Carlos Paz participó del encuentro provincial de Defensores del Pueblo

El Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, participó de un encuentro provincial de Defensores y Defensoras del Pueblo realizado en Córdoba, donde se compartieron experiencias y se debatieron políticas públicas vinculadas al bienestar ciudadano.

De la jornada también participaron el Defensor Adjunto de la ciudad de Córdoba, el Defensor del Pueblo de Río Cuarto, la Defensora del Vecino de La Falda y el Auditor General de Villa María.

Durante el encuentro se abordaron temas de gran impacto social, entre ellos los derechos de las personas mayores, la discapacidad, la protección del medioambiente y la prevención de estafas virtuales, problemáticas que atraviesan a distintas comunidades de la provincia.

Además, los representantes acordaron acciones conjuntas y canales de cooperación entre las instituciones, con el objetivo de fortalecer la red provincial de defensorías y mejorar la atención a los ciudadanos.