A caballo y bajo la nieve, trasladaron una urna hasta el Champaquí

En el marco del operativo especial de custodia y acompañamiento electoral, efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba, junto a integrantes del Ejército Argentino, realizaron una cabalgata de aproximadamente 15 kilómetros para garantizar el traslado seguro de una urna hacia un establecimiento educativo en el Cerro Champaquí.

El trayecto, que atravesó sectores de difícil acceso, incluyó un tramo donde se registró una leve nevada. Pese a las condiciones climáticas, el operativo se desarrolló sin inconvenientes.

Al llegar a destino, los efectivos fueron recibidos por la directora de la Escuela Florentino Ameghino, donde se concretó la entrega de la urna y finalizó la custodia de manera exitosa.