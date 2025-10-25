Carlos Paz: ¿a qué hora atenderá el Registro Civil y cómo será el traslado para votar?

De cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, la Municipalidad de Villa Carlos Paz informó los servicios y medidas dispuestas para garantizar la participación de todos los votantes.

El transporte público urbano será gratuito durante toda la jornada electoral para todas las personas con obligación de votar, con el objetivo de facilitar el acceso a los centros de votación distribuidos por la ciudad.

Por otra parte, el Registro Civil Municipal atenderá en horario especial, de 8:00 a 18:00, únicamente para el retiro de DNI tramitados con anterioridad. De esta manera, los vecinos podrán obtener su documento antes de acudir a las urnas.

El Municipio recordó además que, desde las 00:00 horas del día de los comicios y hasta tres horas después de su cierre, regirá la veda electoral, que prohíbe: