Elecciones 2025
Carlos Paz: ¿a qué hora atenderá el Registro Civil y cómo será el traslado para votar?El Municipio informó que el domingo 26 de octubre el transporte público será gratuito para quienes deban votar y el Registro Civil abrirá de 8 a 18 para entrega de DNI. También recordaron las restricciones de la veda electoral.
De cara a las elecciones del domingo 26 de octubre, la Municipalidad de Villa Carlos Paz informó los servicios y medidas dispuestas para garantizar la participación de todos los votantes.
El transporte público urbano será gratuito durante toda la jornada electoral para todas las personas con obligación de votar, con el objetivo de facilitar el acceso a los centros de votación distribuidos por la ciudad.
Por otra parte, el Registro Civil Municipal atenderá en horario especial, de 8:00 a 18:00, únicamente para el retiro de DNI tramitados con anterioridad. De esta manera, los vecinos podrán obtener su documento antes de acudir a las urnas.
El Municipio recordó además que, desde las 00:00 horas del día de los comicios y hasta tres horas después de su cierre, regirá la veda electoral, que prohíbe:
- La portación o exhibición de armas a menos de 100 metros de los lugares de votación.
- Los espectáculos públicos, eventos sociales o deportivos no autorizados.
- El expendio de bebidas alcohólicas.
- El uso de banderas, divisas o símbolos partidarios, tanto en espacios públicos como en redes sociales.
- La apertura de locales partidarios en un radio de 100 metros de los establecimientos educativos.
- La publicación de encuestas o resultados de boca de urna.
- La difusión de información falsa sobre el proceso electoral.