¿Cómo estará el clima en Carlos Paz durante la votación del domingo?

Todo indica que los vecinos de Villa Carlos Paz podrán acudir a las urnas este domingo con un clima favorable. Según el pronóstico oficial, el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, sin lluvias y con temperaturas templadas a lo largo de la jornada electoral.

La mañana comenzará fresca, con valores cercanos a los 10 °C, mientras que durante la tarde se espera una máxima de 24 °C, ideal para quienes decidan votar o salir a disfrutar de la ciudad.

El viento soplará del norte y noreste, con una velocidad leve a moderada entre 7 y 22 km/h, y no se prevén fenómenos que afecten la visibilidad o el tránsito. Tampoco hay probabilidades de lluvia, por lo que la jornada promete ser estable y sin interrupciones.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta rondar los 19 °C, cerrando un día agradable y sin sobresaltos climáticos.

De esta manera, Carlos Paz vivirá una jornada electoral con tiempo primaveral, sin lluvias y con condiciones óptimas para votar con tranquilidad.