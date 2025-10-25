Obras viales para optimizar la circulación en los barrios de Tanti

Construyen badenes y cordones serranos para mejorar la circulación en Tanti

La Municipalidad de Tanti avanza con su plan integral de mantenimiento urbano, realizando trabajos que buscan ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a peatones y conductores.
sábado, 25 de octubre de 2025 · 19:12

La Municipalidad de Tanti continúa ejecutando tareas de mantenimiento y optimización de la infraestructura urbana, con el objetivo de mejorar la seguridad y la comodidad de los vecinos.

En esta etapa, los trabajos se concentraron sobre calle El Jazmín, donde se llevó a cabo la colocación de cordón serrano y la construcción de badenes. Estas intervenciones apuntan a mejorar la circulación vehicular y peatonal, reducir riesgos en los desplazamientos diarios y garantizar una mejor canalización de las aguas pluviales.

Las obras se enmarcan dentro de un plan integral de mejoras viales que busca fortalecer la conectividad barrial y la accesibilidad en distintos sectores de la localidad.

Con estas acciones, el municipio refuerza su compromiso con un tránsito más ordenado y calles más seguras para toda la comunidad.

