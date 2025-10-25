A cuánto cotizan el dólar blue y el dólar oficial este sábado

El dólar blue se vende este sábado 25 de octubre de 2025 a $1.510, luego de la ronda del último día hábil de la semana antes de las elecciones de mañana, que serán determinantes para el futuro del gobierno de Javier Milei.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.490

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación

El dólar oficial este viernes 24 de octubre cotiza a:

Compra: $1.445.

Venta: $1.515.

Cotización del dólar blue

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).