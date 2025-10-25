¿Cuánto llovió en las sierras durante la madrugada del sábado?

Durante las últimas seis horas, la Dirección Bomberos —a través del D.U.A.R. Punilla— registró lluvias leves en distintos puntos de las sierras cordobesas.

En la cuenca del río San Antonio, los valores oscilaron entre los 3 y 8 milímetros, con los mayores acumulados en Los Gigantes (8 mm) y el perilago del embalse San Roque (7,5 mm). En sectores intermedios como La Posta, Copina y Puesto Garay, las mediciones rondaron los 5 a 6 milímetros, mientras que en Villa Carlos Paz se reportaron 6 milímetros.

Los promedios generales indicaron 6,67 mm en la cuenca alta, 5 mm en la media y baja, y sin datos disponibles para la zona de Las Jarillas.

En la cuenca del río Cosquín, las precipitaciones fueron más débiles, con registros de 2 mm en La Hoyada y 4 mm en San José, alcanzando un promedio general de 7,44 mm según el parte difundido por la dependencia.

Aunque las lluvias aportaron algo de humedad a la región serrana, los ríos mantienen niveles bajos, con valores que no superan los 0,5 metros en la mayoría de los puntos monitoreados.