El folclore argentino reza por la recuperación de Claudio Juárez

La comunidad del folclore argentino se mantiene en vilo ante el delicado estado de salud de Claudio Juárez, figura emblemática de la música nativa y maestro de ceremonias del Festival Nacional de Folklore de Cosquín durante dos décadas.

Tras una intervención quirúrgica por una vesícula biliar, el reconocido locutor sufrió complicaciones derivadas de una condición cardíaca previa. En la actualidad, permanece internado en terapia intensiva, en coma inducido, con afectación de pulmones, riñones y corazón.

A los 19 años, Juárez inició su camino en el escenario coscoíno, convirtiéndose con el tiempo en una de las voces más queridas y respetadas del país. Su aporte a la cultura popular lo volvió una figura esencial del folclore argentino, símbolo de la identidad cordobesa.

Desde distintos puntos del país, artistas, periodistas, colegas y vecinos de Cosquín expresaron mensajes de apoyo y oraciones por su recuperación. “Fuerza, Claudio”, es el pedido que se repite entre quienes lo consideran parte viva del alma del festival.