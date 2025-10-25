Operaron a Claudio Juárez y volverá a gritar: «Aquí Cosquín»

El querido Claudio “Pipulo” Juárez, figura emblemática del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, continúa recuperándose satisfactoriamente tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el día de ayer.

Según informó su círculo más cercano , el locutor se encuentra consciente, de muy buen ánimo y esta mañana desayunó con normalidad. Los médicos evalúan su pronta traslado a una sala común, y es probable que reciba el alta durante la semana.

Si bien en un principio circularon versiones que indicaban un cuadro más delicado, desde su entorno familiar aclararon que la evolución es buena y que Claudio está en pleno proceso de recuperación.

La noticia trajo alivio y alegría en el ambiente del folclore, donde Claudio es reconocido por su calidez y por haber acompañado durante más de dos décadas el espíritu del festival con su voz inconfundible.