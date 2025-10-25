Se realizará una nueva jornada de Ecocanje en la Plaza del CAS

La Municipalidad de Villa Carlos Paz llevará adelante una nueva edición del Ecocanje, una propuesta que promueve la conciencia ambiental y el intercambio responsable de materiales reciclables por productos sustentables.

La jornada se desarrollará el viernes 31 de octubre, de 10 a 12 horas, en la Plaza del CAS, donde los vecinos podrán acercarse con ecobotellas, aceite usado, tapitas y pilas para canjearlos por semillas, plantines y bolsas de tela.

Además, el equipo del área de Ambiente brindará asesoramiento y responderá consultas sobre prácticas sostenibles, gestión de residuos y proyectos ecológicos en marcha.

El Ecocanje forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer la educación ambiental, reducir el impacto de los desechos y promover una ciudad más limpia, verde y comprometida con el cuidado del planeta.