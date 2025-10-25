Trabajadores de UTHGRA protestaron frente al hotel Howard Johnson

Villa Carlos Paz. Un grupo de trabajadores nucleados en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) realizó anoche una protesta frente al hotel Howard Johnson de Villa Carlos Paz, en reclamo por la regularización de condiciones laborales de algunos empleados y el cese de lo que denunciaron como una “persecución sindical” hacia el delegado Francisco Bur.

La manifestación incluyó bombos, banderas y la entrega de volantes a turistas y vecinos, en los que el gremio cuestionó la supuesta existencia de jornadas laborales reducidas en los recibos de sueldo que no coinciden con las horas realmente trabajadas.

Cristian Ruiz, delegado gremial de UTHGRA Córdoba, sostuvo que el conflicto se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y afirmó que se comprobó que algunos empleados cumplen jornadas de ocho horas, aunque figuran registradas solo cuatro. “Por miedo o necesidad, terminan declarando menos horas de las que realmente trabajan”, señaló.



Ruiz agregó que el delegado Francisco Bur habría sido desplazado de sus tareas tras reclamar por la correcta registración de su propia jornada. “El compañero tiene 4 horas en blanco y 4 no registradas. La empresa le dijo que no se presente más a trabajar por pedir que se regularice su situación. Nosotros reclamamos que se reconozcan las 8 horas que él efectivamente realiza”, expresó.



El conflicto del mes de mayo

El pasado 30 de mayo, UTHGRA ya había realizado una protesta en el mismo establecimiento, denunciando el despido de entre ocho y diez trabajadores y el presunto incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 362/03. En aquella oportunidad, también señalaron amenazas hacia empleados que intentaron solidarizarse con sus compañeros.

“Rechazamos los fundamentos falsos expresados en las actas notariales y exhortamos a la empresa a respetar plenamente los derechos laborales”, manifestó el gremio en aquel comunicado.