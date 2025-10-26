Argentina vota legisladores en una elección crucial

País. En lo que será una elección crucial para el futuro del Gobierno nacional y el país, Argentina votará hoy en todo el país en las elecciones legislativas 2025.

Se renovarán las bancas de los diputados y senadores. Es decir, se definirá la conformación del Congreso para los dos últimos años de mandato presidencial de Javier Milei. Cada ciudadano vota en función del distrito donde tiene su domicilio real. El voto es de caracter obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, y podrán ejercerlo entre las 8:00 a 18:00. Será una jornada no laborable en todo el territorio.

En rigor, se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. Cada provincia elige un número diferente de diputados según su población: 35 en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 4 en Chaco, 2 en Chubut, 9 en Córdoba, 3 en Corrientes, 5 en Entre Ríos, 2 en Formosa, 3 en Jujuy, 3 en La Pampa, 2 en La Rioja, 5 en Mendoza, 3 en Misiones, 3 en Neuquén, 2 en Río Negro, 3 en Salta, 3 en San Juan, 3 en San Luis, 3 en Santa Cruz, 9 en Santa Fe, 3 en Santiago del Estero, 2 en Tierra del Fuego, y 4 en Tucumán.

Existe un piso electoral del 3% del padrón electoral del distrito. Los partidos que no alcancen este umbral quedan excluidos del reparto de bancas. Los diputados ejercen su cargo durante cuatro años. La renovación de las bancas se realiza cada dos años.

También se renovarán 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores correspondientes a 8 distritos: 3 de la Ciudad de Buenos Aires, 3 de Chaco, 3 de Entre Ríos, 3 de Neuquén, 3 de Salta, 3 de Santiago del Estero,y 3 de Tierra del Fuego.

Para diputados se utiliza el sistema D'Hondt de representación proporcional, donde las bancas se asignan según los votos obtenidos por cada partido. La UBA desarrolló un simulador de bancas D'Hondt para diputados que podés probar para conocer en detalle cómo funciona. Por otro lado, para senadores se utiliza otro sistema en el cual se eligen 3 por provincia: 2 bancas para la fuerza más votada (mayoría) y 1 banca para la segunda fuerza (primera minoría).