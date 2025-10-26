Casi sesenta mil carlospacenses podrán votar en las legislativas

Un total de 59.159 vecinos de Villa Carlos Paz se encuentran habilitados para votar en las elecciones legislativas que se celebran este domingo 26 de octubre en todo el país. Las mesas de votación se habilitaron a las 8 horas y los sufragantes podrán emitir su voto hasta las 18 horas, cuando se producirá el cierre de los comicios y comenzará el conteo de los resultados.

Las bancas que se vencen son 9 y corresponden actualmente a diferentes fuerzas políticas: tres de la Unión Cívica Radical (UCR), tres de Encuentro Federal, dos del PRO y una de Unión por la Patria.

Se trata de una elección clave para dos proyectos políticos y su pulseada: la consolidación del modelo libertario de Javier Milei y la construcción de un espacio de centro a través de Provincias Unidas, con Juan Schiaretti.

Los carlospacenses podrán votar en 170 mesas distribuidas en 22 establecimientos educativos.