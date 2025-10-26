Cierre de urnas en todo el país y 62% de participación en Carlos Paz

Las elecciones legislativas 2025 finalizaron en todo el territorio argentino a las 18:00 horas, tras una jornada que se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes. En todo el país, la participación electoral alcanzó el 66 % del padrón habilitado, mientras que en Villa Carlos Paz la cifra se ubicó en torno al 62 %, según los primeros reportes locales.

El escrutinio provisorio comenzará a difundirse a partir de las 21:00 horas, cuando la Cámara Nacional Electoral publique los primeros resultados oficiales que definirán la nueva conformación del Congreso de la Nación.

Desde los distintos espacios políticos se mantiene una alta expectativa por los resultados, que marcarán el nuevo equilibrio legislativo y el margen de maniobra del gobierno de Javier Milei de cara al próximo año parlamentario.

El cierre de los comicios deja una jornada sin sobresaltos y una participación sostenida, con el país a la espera de conocer los primeros datos oficiales del escrutinio.