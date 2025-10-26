Cómo se repartieron los votos en Carlos Paz, fuerza por fuerza

La Alianza La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en Villa Carlos Paz al obtener 14.584 votos, lo que representa el 51,65% del total emitido. En segundo lugar se ubicó la Alianza Provincias Unidas con 5.850 votos (20,71%), seguida por Defendamos Córdoba con 2.017 votos (7,14%) y Fuerza Patria con 1.634 votos (5,78%).

El Partido Libertario sumó 1.510 votos (5,34%), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad obtuvo 587 votos (2,07%) y la Unión Cívica Radical, 556 votos (1,96%).

Más atrás se ubicaron Encuentro por la República (1,75%), FE (1,03%), PRO – Propuesta Republicana (0,65%), Ciudadanos (0,46%) y Movimiento Avanzada Socialista (0,37%).

Con porcentajes menores al 0,3% se encontraron Acción para el Cambio, Partido Demócrata, Frente Federal de Acción Solidaria, Córdoba Te Quiero, Política Abierta para la Integridad Social y Unión Popular Federal.

De acuerdo con los datos oficiales del escrutinio provisorio, votaron 29.278 vecinos, lo que equivale a una participación del 60,09% del padrón local, que cuenta con 48.717 electores.

El 97,53% de los votos fueron válidos, mientras que los votos en blanco alcanzaron el 1,09%, los nulos el 2,36%, y los recurridos e impugnados no superaron el 0,1%.