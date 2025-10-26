Córdoba eligió: cinco diputados para Milei, tres para Schiaretti y uno para Defendamos Córdoba

Gonzalo Roca el ganador de la elección en Córdoba.

La provincia de Córdoba renovó este domingo nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, y los resultados confirmaron el amplio triunfo de La Libertad Avanza, que obtuvo cinco escaños con 816.383 votos (42,35% del total).

En segundo lugar se ubicó la Alianza Provincias Unidas, el espacio referenciado en el exgobernador Juan Schiaretti, que consiguió tres bancas tras reunir 545.973 votos (28,32%).

Por su parte, Defendamos Córdoba —una fuerza de perfil provincialista— alcanzó una banca con 168.759 votos (8,75%).

En tanto, Fuerza Patria (representación kirchnerista) obtuvo 97.894 votos (5,07%) y el Partido Libertario sumó 92.564 votos (4,80%), aunque ambos quedaron fuera del reparto de bancas por el sistema D’Hondt.