¿Dónde voto? Cómo consultar el padrón para las elecciones del 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales. Quienes se pregunten dónde votan deberán consultar el padrón definitivo provisto por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

A través de una serie de pasos sencillos, los votantes tendrán la posibilidad de acceder a los datos necesarios para emitir su voto.

1. Buscar el padrón electoral online

Acceder al sitio oficial de la CNE.

2. Ingresar datos personales

Completar un formulario con el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el género y el distrito electoral al que pertenece el elector.

3. Verificación del usuario

Introducir un código de validación captcha que el sistema solicita antes de hacer clic en “Consultar”.

La consulta del padrón definitivo permite contar con toda la información necesaria para ir a votar: el nombre y dirección del establecimiento, número de mesa y número de orden correspondiente a cada elector. Los documentos válidos para votar son libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI verde, DNI celeste y DNI tarjeta.

Asimismo, la CNE habilitó también un "chatbot" en WhatsApp, “Vot-A”, para "resolver las dudas en torno al proceso electoral". El número es el +54 911 2455-4444.

Según precisaron, Vot-A "responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas".

Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre

En los comicios de este domingo se definirá la composición del Congreso nacional. Se renuevan 127 bancas en la Cámara de Diputados mediante sistema proporcional en provincias y departamentos, y 24 bancas en el Senado. Cada distrito elige tres senadores, dos para la fuerza que obtenga la mayoría y uno para la primera minoría. El mandato en la Cámara Alta es de seis años y en la Cámara Baja, de cuatro.

Las provincias que este año eligen senadores nacionales son: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, en varios distritos se renuevan legislaturas locales y, en algunos casos, autoridades municipales.