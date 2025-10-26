El votante más longevo de Carlos Paz, volvió a las urnas a sus 99 años

A sus 99 años recién cumplidos, Armando Paciaroni, el votante más longevo de Villa Carlos Paz, volvió a ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas de este domingo, reafirmando su compromiso con la democracia y su constancia cívica que se mantiene ininterrumpida desde 1946.

Paciaroni, conformó varias comisiones del Centro Vecinal El Cu Cú, vive en la calle Miguel Juárez, a una cuadra del histórico reloj carlospacense, y votó una vez más en la Escuela Intendente Grimberg de barrio Colinas.

En esta oportunidad, fue acompañado por el funcionario Juan Manuel Lucero, quien relató que “don Armando me llama todos los años para que lo busque y lo lleve a votar”. Lucero explicó que mantiene con él una relación de afecto desde hace tiempo y que lo considera “un ejemplo de compromiso y constancia”.

Paciaroni recordó en otras elecciones una frase que se volvió célebre entre los vecinos:

“No hay personas más simpáticas que un político antes de las elecciones, y no hay boludo más grande que un político después de las elecciones.”

Con casi ocho décadas de participación democrática, el vecino volvió a dar ejemplo de convicción y pertenencia, demostrando que el ejercicio del voto sigue siendo una de las expresiones más firmes de la ciudadanía.