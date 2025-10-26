Elecciones 2025: a qué hora podría haber resultados

País. Si bien a partir de las 21 hs ya se conocerían los primeros resultados, habrá que esperar probablemente hasta las 23 de hoy para que exista un resultado aproximado al definitivo, se conozca quién ganó en los comicios legislativos en cada una de las 24 provincias y el cálculo extraoficial de triunfadores y derrotados a nivel nacional. Los resultados podrán seguirse a través del sitio we oficial www.resultados.elecciones.gob.ar.

El proceso de recuento se verá afectado especialmente en las provincias que celebran elecciones locales de manera simultánea y en los distritos que eligen senadores, además de diputados nacionales. Hay cuatro casos, además, donde hay elecciones municipales.

Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca y La Rioja figuran entre las jurisdicciones con mayor complejidad, ya que los votantes deberán utilizar una doble urna para cargos nacionales y locales. En el caso de Santiago del Estero, la demora podría ser aún mayor, dado que se elegirán diputados, senadores, legisladores locales, autoridades municipales y gobernador provincial.

“Lo que vamos a ver el domingo es información. Totalmente provisorio. A partir de las 21 la idea es empezar a mostrar resultados. Tenemos complicaciones con las cuatro provincias que eligen concurrencia. Tenemos municipales en Alberdi, Tucumán; Cañadón Seco, Santa Cruz; en Esquina, Corrientes. Habrá varios lugares donde la ciudadanía tendrá otro tipo de boleta”, explicó Luz Landívar, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE).

“Quizás haya dificultades en el escrutinio del próximo domingo porque es la primera vez que las autoridades de mesa van a hacer este trabajo con la Boleta Única de Papel en todo el país. Pero el sistema de digitalización y transmisión de telegramas es sólido, ya que se usa desde el año 2017”, comentó Landívar.

Para las 21 del domingo, se prevé que esté procesado el 40% del total nacional. Ese es el horario límite, ya que la normativa vigente no permite la publicación de datos oficiales del escrutinio provisorio antes de que se cumplan tres horas del cierre de los comicios.

Desde la DINE informaron que “a partir del domingo, a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección”.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, que ya está disponible para descargarse a los teléfonos celulares, permitirá consultar los resultados del escrutinio provisorio en tiempo real.

Se cree, entonces, que a las 23 se conocerán los resultados del 85% del país, aunque en las provincias con elecciones locales concurrentes y en los distritos que eligen senadores el porcentaje será menor.

En cambio, en las otras 13 provincias se espera que para esa hora los resultados alcancen aproximadamente al 90% de los votantes.