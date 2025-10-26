Elecciones: Hay buen movimiento en los colegios de Villa Carlos Paz

Un buen movimiento se registra durante este domingo 26 de octubre en los colegios de Villa Carlos Paz, donde se desarrollan las elecciones legislativas 2025. Hay 170 mesas distribuidas en 22 establecimientos educativos y un total de 59.159 vecinos carlospacenses se encuentran habilitados para votar en estos comicios.

Desde las primeras horas de la mañana, los votantes fueron presentándose en las mesas y se estima que habrá buena participación.

La lista de La Libertad Avanza es encabezada por Gonzalo Roca, mientras que Juan Schiaretti lidera la lista de Provincias Unidas y Natalia de la Sota se postuló por Defendamos Córdoba. Ramón Mestre es el candidato de la UCR, Pablo Carro va por Fuerza Patria, Aurelio García Elorrio por Encuentro por la República, Liliana Olivero por el FIT-U y Julia Di Santi por el Nuevo Mas. El PRO lleva como candidato a Oscar Agost Carreño, el Partido Libertario se encolumnó detrás de Agustín Spaccesi y la Alianza Ciudadanos es encabezada por Héctor Baldassi.

También se presentaron Alfredo Keegan por APEC, Juan Carlos Saillén por el Partido FE, Edgar Bruno por PAIS, Pablo Martelli por el Partido Demócrata, Stéfano López Chiodi por el Frente Federal de Acción Solidaria, Julio Lucero por Córdoba te Quiero y Mario Peral por Unión Popular Federal.