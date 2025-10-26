Emiliano Paredes votó en Tanti y destacó la participación

El intendente de Tanti y candidato a diputado de Provincias Unidas, Emiliano Paredes, emitió su voto esta mañana y auguró una buena participación electoral en este domingo 26 de octubre.

Se renuevan las bancas en el Congreso de la Nación.

Las bancas que se vencen son nueve y corresponden actualmente a diferentes fuerzas políticas: tres de la Unión Cívica Radical (UCR), tres de Encuentro Federal, dos del PRO y una de Unión por la Patria.